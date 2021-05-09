【本報訊】稅務局本月初已發出大約262萬份個人報稅表（俗稱綠色炸彈），納稅人須於一個月內（6月3日或之前）交回，若透過網上報稅則可自動延期一個月，即自動延至7月3日。

既然無法避免交稅，便要掌握報稅攻略，尤其要填妥可扣稅支出。若手上有「扣稅三寶」，即強積金可扣稅自願性供款（TVC）、延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS），前者需填報稅表的第9部份，後兩者則填第10部份。

自願醫保上限$8,000

以自願醫保為例，每受保人可作扣稅的保費上限為8,000元，可扣稅人數不設上限，宜保留保費收據及年度保單結單為期六年。至於延期年金及TVC的扣稅額則是共用，每名供款人每年合共有6萬元上限。在提交報稅表時，毋須提交證明文件，惟須保留為期六年的證明文件，包括保險公司發出的延期年金保單年度摘要或保費支付紀錄，以及強積金受託人發出的可扣稅自願性供款概要。

除扣稅三寶外，可扣稅項目包括個人進修開支、認可慈善捐款、認可強積金供款、長者住宅照顧開支等。值得留意的是，合資格個人進修開支的扣稅額上限為10萬元；如若獲得僱主、政府或任何其他人或機構發還全數或部份學費，則應扣除上述部份並填寫由自己負擔的餘額。

強積金僱員法定最高供款為1.8萬元，同為每一個課稅年度最高可獲扣除額；個人認可慈善捐款的上限（入息減開支的35%），最好是保留有關慈善團體發出的收據為期六年，以便稅局日後抽查時可呈交查證。

「樓奴」有多一個扣稅選項，業主在課稅年度實際已繳付的居所貸款利息可作為扣稅額，每年上限是10萬元，可申請扣除居所貸款利息的年期為20個課稅年度。若持有多於一個居住物業，則只能就其主要居住地方申索扣除；若報稅者與配偶各持有住宅物業，則只得其中一方可以就共同視主要居住地方的住宅申索扣除。