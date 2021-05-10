●路透IFR引述消息指，內地互聯網金融科技公司樂信（LEXIN）計劃最快於今年下半年於香港第二上市，擬集資約2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。樂信發言人回應稱，公司持續及積極考慮任何有利於公司發展和為股東創造價值的選項。

樂信2013年成立，2017年底於美國上市，旗下擁有分期購物平台分期樂商城、消費特權會籍卡APP樂卡、金融科技開放平台鼎盛科技、網絡借貸信息中介服務平台桔子理財，以及智慧新中產財富管理服務品牌樂信財富。

樂信去年第四季平台借款額532億元（人民幣，下同），錄收入30億元，調整後淨利潤為6.03億元，按年增長3.1%；全年促成借款額1770億元，按年增長超40%，收入116億元，創歷史新高。樂信早前上調2021年業務目標，交易額調高至2400億至2500億元，按年增長40%。

●由順豐控股分拆的順豐房託基金（2191），今日公開發售截止。路透IFR引述消息指，該股定價擬定於4.95至5元範圍內，接近招股價4.68至5.16元的上限。順豐房託公開發售反應冷淡，但市傳國際配售已獲超額認購。

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