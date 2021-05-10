大宗商品市場持續火熱，內媒報道，中國周末因沒有期貨價格參考，鋼坯一日內三度加價，日內每噸加價150元，每噸熱捲則日內升250元。

據中國《期貨日報》，周末中國鋼市場現貨價格混亂，客戶只能試探性採購，上海建築鋼市呈現供應方單邊抽升情況，買家的購買力也受到限制。

據悉自上周五起，中國部分地區鋼材市場出現惜售、限售和封庫現象，每噸鋼材普遍升50至280元，交投氣氛火爆。

據社引述中信建投期貨鋼材研究員指，五一後鋼坯價格大幅上升，因素包括農曆新年以來，鋼廠利潤大幅上升，積極採購原材料；與及中澳關係惡化、煤炭產區環保加深了市場對原料供給的擔憂。「碳達峰」、「碳中和」成國家發展戰略，鋼材供給預期受限；還有建築類企業訂單量大幅增長，引伸出鋼材需求旺盛。

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍向該社表示，鐵礦石供給端高度集中，現時主導權掌握在賣方手中。此外，市場預期和炒作亦有影響。他呼籲中共在市場機制失靈下，發揮引導作用，有效遏製鐵礦石價格不斷上漲勢頭。

此外，滬鋁期貨最新升2%，升穿20,000元人幣每噸，創13年新高。

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