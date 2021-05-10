一手交投暢旺，其中由路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑晉環，過去兩輪發售均「開紅盤」，早前首輪招標更以呎價逾5.4萬元售出四房大宅，創下分區同類新高。項目最新再透過招標形式，連沽7伙四房戶，其中較首輪「樓王」低一層的單位以呎價約4.4萬元、低近兩成售出。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環新近以招標形式，售出7伙四房雙套連工作間及洗手間大宅，成交金額介乎4,840.49萬至5,358萬元，呎價約40,170至44,000元；單日吸金逾3.56億元。

其中第1A座38樓F室，較首輪最高價成交單位同座39樓F室低一層，實用面積同為1,218方呎，則以5,358萬元成交，呎價約43,990元；成交呎價較39樓以呎價約5.42萬元，低約19%。

名日．九肚山招標連沽兩洋房 吸金5,224萬

多個項目餘貨屢錄承接。長實（1113）旗下沙田名日．九肚山最新以招標連沽兩幢洋房，吸金逾5,224萬元。

據一手成交紀錄冊，名日．九肚山11號洋房，實用面積891方呎，採用三房一套間隔，另連265方呎花園及376方呎天台，新近透過招標形式，以2,777萬元沽出，呎價約31,167元。至於同面積、同間隔的12號洋房則以2,447.3萬元易手，以實用面積891方呎計，呎價約27,467元。

項目開售至今，累沽16間花園洋房，目前尚餘6間待售。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略