港視（1137）股價近日連番下挫，由今年初16.8元高位跌至9元邊緣，最新公佈的4月總商品交易額更按年微跌。市場除了擔心疫情紓緩令網購生意下跌外，公司多個業務都四面受敵，包括來自外資foodpanda的競爭。

雖然港視副主席王維基曾形容網購市場「馬場得一隻馬跑」，但近月不少外來新力軍進駐本地市場。最轟動的是上周阿里（9988）旗下「天貓香港」正式試業，搞限時免運費兼大派優惠券，矛頭直指港視，有網民指是「玩優惠做低港視先」。

而來自德國的foodpanda，外賣業務始站穩陣腳後，開始進軍其他業務，自去年推出類近HKTVmall的生活百貨「pandamart」，以及助第三方零售商的「foodpanda mall」後，去年底亦推出送貨速遞服務。foodpanda香港董事總經理賴偉昕接受《蘋果》專訪時明言：「唔怕競爭、亦都習慣競爭」。

未有計劃設實體門市

自去年起，foodpanda推出生活百貨服務，設自營「pandamart」及與第三方零售商合作的「foodpanda mall」，兩者商品十分相似。以送貨地點中環搜尋「檸檬茶」為例，不計運費，「pandamart」提供500毫升支裝5元，而OK便利店同樣貨品售10元。問到平台內會否有直接競爭。賴偉昕指「pandamart」提供24小時服務，有互補作用。

現時「pandamart」在全港17間分店，提供逾4,000個商品，覆蓋全港8成地區，目標在年底前增至20間。近月不少平台合作方都自行開設網購平台，問到會否擔心由合作伙伴變成對手，賴偉昕就指與合作方一直都是互利的關係，認為平台有廣大的用戶群，能吸引零售商繼續合作。

早前網上傳出「pandamart」在元朗一私人屋苑開實體商店的消息，指「咪好似HKTVmall？」賴偉昕澄清實體商店主要用作該區配送倉庫，並不對外開放，其中相中的商店為測試地點。他表示，現時公司仍以網上業務作為重心，問到最終目標是否如HKTVmall門市一樣，他稱目前言之尚早。

記者曾到位於西營盤配送倉庫，內部裝潢與一般超市無疑，提供貨品種類約有2,000款，主要為日用品、零食、甚至蔬果都有。該店店長Ivan向記者透露，去年底開店至今，不時都有附近街坊入內查詢可否入內，每次都要向客人解釋需使用App而不能直接購物。

門市不少顧客「摸門釘」

賴偉昕續指現時平台24小時提供服務，在周五、六及放工的時間訂單最多，雖然凌晨訂單不算太多，「但每單嘅量都好大」，以零食、酒類及凍肉為主。他指現時約2位店員負責「執貨」，約3分半鐘就可以將貨品送到外送員手上。

現時生活百貨售賣的貨品種類與HKTVmall十分相近，賴偉昕就指，兩個平台的定位及消費群組不太一樣，公司主打「24小時服務，最快15分鐘送到」，而市面一般網購最快都要翌日才能送到。問及有沒有使用過HKTVmall，他就指「我身邊有朋友試用過」，又指「有競爭先至有進步，先至令服務質素提高」。

HKTVmall主業被中資、外資兩面夾攻，王維基短期打算推出新業務「HKTVExpress（極速送）」；foodpanda率先食頭淡湯推出「pandago」。兩者都標榜24小時運作，「pandago」最快送達時間為20分鐘，「HKTVExpress」則為1小時內；「pandago」採按單收費，送遞費為49至79元；「HKTVExpress」若果貨品金額介乎50至199元，送遞費為20元，200元或以上就減至10元，如果未滿50元，仍要支付20元送遞費。

早前王維基在業績會被問到如何面對foodpanda在送貨業務的競爭，他就指HKTVmall平均每個月都有逾百萬的瀏覽客戶及5億元以上銷售額，見到4,000個合作商戶中，不少都有1小時內的派送需求，造就新業務發展。他認為外賣平台仍以外賣為主，但指「有競爭，香港經濟先至有更加好嘅發展。」

HKTVmall回應指，公司已於香港發展超過6年，由網上超市發展至網上購物商場，與超過4,200個零售商及供應商有多年的合作基礎；至今正發展成數碼生態系統，將多元化的服務例如網上保險、EcoMart二手市場、外賣自取及HKTV極速送等，滙合於一個平台，對未來發展極具信心，「香港的網購市場仍有發展空間，對其他營辧商加入表示歡迎。」

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