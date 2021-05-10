近來有不少文章再論樓價升跌，有人認為移民人數增加，樓價勢將下跌；但亦有人覺得，市場承接力仍佳，量寬加通脹，游資無地方好去，最終會流返入樓市；不過，就無人再估樓市會繼續大升。從近期的地產成交看，「原業主」大賺個案的而且確減少，甚至出現零星蝕讓個別案，但仍然是少數。

事實上，樓市經過超過十年上升，政府做到的，做不到的；做得好的，做不好的，大家都看到了，習慣了；不過，經過超過十年升市後，單靠市場力量是否有能力讓樓價有序回穩，若答案是否定的話，政府又是否有能力讓樓價有序的回穩。

今次升市，金管局控制了按揭成數，低利率在可見將來仍會維持，過往買樓的人都似乎有跟誠哥買樓指引「只要有首期，供得起，買樓自住無問題」，借貸率遠低於97年，移民可能會是「要錢唔要貨」，但無必賤賣，說到市場需求是否大減，只能說一句，有人去亦有人留，去的留的都會有買得起及買不起樓的人。從買方角度去睇，調整反而是一個淘汰蚊型單位的好時機。

不過，在任何市場中，最怕的都是適當的時候不適當的政策，甚至是不適當的時候，不適當的政策，能否有序地回到合理水平，相信暫時仍難有定論。

散子

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