今年的「五窮月」撞正內地加強監管互聯網巨頭以及市場殺估值，美團（3690）連跌八日後，周一持續下跌，失守配股價（273.8元）及250天線，收報262.8元，成交195.1億元。

最新美團行政總裁王興類似Twitter的網站（飯否）發佈《焚書坑》古詩，引起關注。有內地網上評論指，「前有馬雲演講，後有王興寫詩」，而本港散戶最關注美團股價幾時由地獄折返人間，來一個絕地反彈。

美團以外，其他互聯網平台股後勢又係點？想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜王興失言 美團跌穿配股價 古天后、唐牛教部署

日期：5月11日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

果燃台

YouTube

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