「股神」畢菲特與「女股神」Cathie Wood過往一直是比拼指標；巴郡剛在月初公佈季績，按年扭虧賺117.11億元（美元．下同），股價年初至今累升兩成半，反而去年一戰成名的Cathie Wood從神壇墜落，標誌性基金ARKK年內瀉近12%。畢菲特去年因跑輸大市被嘲「廢老」，但有美股專家指出，巴郡的選股並非如外界想像般側重舊經濟，而是業務有實力、具備強勁護城河與增長的企業；如今外界看好美國經濟復蘇，巴郡的押注苦盡甘來。

畢菲特與Wood的勝負分水嶺，始於今年2月16日。那天暫時是ARKK最後一次破頂，創下159.7元的紀錄，此後美國10年期債孳息率急抽高，仍在開發新型商業模式或產品、未有盈利的科技股集體一瀉如注，並波及整體大市，重注這類增長型股票的ARKK便開始走下坡；但巴郡僅經歷一時陣痛，股價在3月重拾上升動力兼持續創新高，其中巴郡A股本月7日又再破頂，高見44.5萬元。巴郡A類股份的股價上周已超越納斯達克交易所報價系統上限，該所亦更新報價系統來配合。

投資蘋果防守力強

翻查ARKK最新五大持倉，自2月16日至今錄得介乎15%至48%跌幅。以持股市值最大的Tesla為例，其滾動市盈率達648倍，理論上，投資者要待648年才賺得本金，而純利率亦只得3.18%；反觀巴郡的最大持股蘋果，滾動市盈率僅29.33倍，而其過去四季取得平均23.45%純利率，意味每錄100元收入，能真正袋入袋的高達23.45元。按年初至今計及派息因素的股價表現，亦顯示蘋果更具防守力。

HK MoneyClub聯合創辦人梁耀康分析指，部份債券投資者因應債券回報太低，把國債按倉融資買股，當孳息升、債價跌，就連環爆破，「機構投資者按倉嘅美債遭追孖展，就要補倉，並沽股票，導致上述市況」。外號「美股隊長」的吳瑞麟則指出，10年期美債孳息率是一個無風險利率的指標，亦是現金流折現模型（Discounted cash flow model）的一個變數，當債息超越標普500指數平均股息率1.5厘時，折現率（discount rate）亦會升，可能使公司估值下降，對未獲任何實際盈利與依賴融資來營運的科技和生物科技股的估值，打擊最大。

金融股食正復蘇潮

畢菲特和Wood各有標誌性的投資理念，畢菲特緊守價值投資，Wood着眼破壞性創新科技。吳瑞麟認為，巴郡過去五年總回報跑輸標指，成因是其操作死穴，錯過了過去年10年美國科技股升浪，但近年已開始轉變，投資組合逐步吸納蘋果公司，還有參與雲端軟件商Snowflake的IPO，而向來重注的美國金融板塊，如美國銀行，近來股價持續破頂，「巴郡與ARKK去年至今表現，可以用『十年河東轉河西』形容，巴郡持倉食正美國經濟復蘇熱潮」。資深美股投資者莫家強亦指出，畢菲特的名言「別人恐慌我貪婪」，背後的策略思想是有耐性，「這句說話不是每逢大跌市就追入撈貨，而是等機會用便宜嘅價格，買入一啲好股票」。