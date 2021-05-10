美元偏軟，人民幣兌美元滙價轉強。在岸價（CNY）連升3日，收市升穿6.42，走強416點子，創2018年6月15日以來新高，盤中一度高見6.4117。

離岸價（CNH）更升穿6.41，曾見6.4061，現報6.4085，相當於每百港元兌82.5人民幣。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，人民幣走强的原因主要包括美元全面走弱及風險偏好上升，以及中國經濟數據造好，穩健的經濟基本面或繼續支持人民幣表現優於一籃子貨幣。

瑞銀指，美國就業數據不如預期引發美元再度走軟，預測未來數月CNY目標價或見6.35，甚至6.30。

該行指，3月份中國貿易順差達429億美元，遠超過市場預期的277億美元，因此第二季中國的經常帳仍可望對人民幣形成大力支持。另一方面，隨著美元再度面臨下行壓力，投資資金再度流入中國可能令中央允許人民幣跟隨其他貨幣兌美元的走勢，使人民幣進一步轉強。

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