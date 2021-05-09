哈，那人又來了，撻朵拋書包，說甚麼利率也是價。稍讀過點書的當然也會知道，畫在縱軸的利率、滙率、工資等都是價，但利率乃利率，價格歸價格，請別偷換概念，隨意說成同一東西。

費沙（那人所撻的朵）是公認利率權威，在其1907年版的《利率》劈頭已指，利率是以未來收入來定義的。

不過此輩果真犀利，將收入偷換成資產，再偷換成毫無生產力的資產，再換成資產的回報，再換成財富……最終推論投資價值。按此輩說，世上根本沒有投機這回事，這詞語該從字典中刪去。

更犀利的，是按此輩說法，不事生產的資產都具投資價值，都是投資。由此路進，即購物是投資，持有的廢物、米田共也是投資，管它有否產生未來收入。這樣不只KO了費沙，還借大教授來KO了整個經濟界的定義、共識。此等眾人皆醉我獨醒的行徑，是自詡甚麼學派教出來的？就算狐假虎威拋書包，也請看看其典籍的第一章之第一句。連這樣都懶做，然後借背後不同「老虎」來推砌概念再扭曲，學術上欠誠實。

很簡單，即使持有不派息的股票，變相是持有旗下企業的資本，在生產、銷售後，會產生收入流，就算不派息也是投資。至於買入不派息的商品，由於也是生產要素，若以之來生產，一樣可以產生未來收入，可以是投資。此輩竟「老屈」區區說買這類商品、股票不算投資，又是不誠實一例。

至於虛擬幣，本身不能用作生產，價值只能如貨幣般以交易彰顯，不會產生收入。至於市場有人願意派息予虛擬幣參與者，只是前者承擔了高風險、高（價格）回報後，將風險、回報皆減低後轉售。接手的彷彿有息收，但第一手參與的還是無息無收入流。由此可見，虛擬幣的本質根本一樣，拿轉售的利息來強說成投資，又是偷換概念了。

文人相輕，這類獨孤求敗者，睇報紙的凡人見得少，不過學界還是有的。大教授出道得早，有此怪癖無可厚非。然而，若從三流之地全身回港欲覓一教席，如斯「唔入流」就只能繼續做KOL去KO這個那個了。

羅家聰

lawkachung@gmail.com