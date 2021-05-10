澳洲博彩公司皇冠集團（Crown Resorts）獲當地競爭對手The Star Entertainment Group Ltd提出合併建議。該建議有兩個方案，一是無溢價換股，每股皇冠，可兌換2.68股Star股票；二是合現金方案，每股皇冠可以收取12.5澳元，但是可供換取現金股份的股份數目上限，最多為皇冠已發行股本的25%。同樣有意收購皇冠的黑石集團，已提高對皇冠的收購價。

有本地媒體引述資料顯示，Star的主要股東包括香港商人邱達昌旗下的遠東發展（035）及鄭家純家族旗下的周大福企業，其代名人在Star最新持股分別達4.9973%，持股水平僅次於基金公司The Vanguard Group。遠展及周企現時與Star合作，在澳洲布里斯本合作大搞Queen’s Wharf綜合度度村。遠展亦與Star合作開悉尼Pyrmont綜合項目。

新濠國際（200）旗下的新濠博亞2019年曾斥近96億元購入皇冠近兩成股權，但入股不足一年，就盡沽持股。

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