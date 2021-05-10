昨天黃牛網頁顯示，Mirror尾場靚位張飛已經炒到110,000港紙，這個價已經接近亞洲天團，雖然唔知道會唔會成交，但點都嚇咗一跳先。千金難求的門票，我居然攞到四張，包括兩張可以睇綵排嘅VIP門券。我是粉絲，小農DNA發作，沉醉於特殊的階級優越感。

黃牛炒貴，千金難求，加上供應不足，但係我有一些小觀察。

紅遍全香港的演唱會出奇地沒有什麼大贊助商，海報見到的多是李澤楷先生旗下的公司，大概時間倉猝，籌備不足。不過，Mirror在社交媒體的廣告贊卻接不停手，包括FWD的保險競爭對手，也有外賣公司。姜濤一身的衣着服飾打扮，全是名牌。

以我粗淺的理解，製作《全民做星》和一手一腳捧紅Mirror的公司是「ViuTV」，這公司是長期蝕錢的，不是說台長魯庭暉做得差，而是電視行業本來就是這個樣子，傳媒本身難做嘛。至於他們旗下的藝人，包括Mirror，應該是隸屬另一間同系經理人公司，叫做「大國文化」。換言之，所有藝人衍生的收益，包括廣告和個人贊助，應該是book入了大國文化，而不是book落ViuTV。

「大國文化」相對神祕，網上資料不多， 維基百科說他是李澤楷私旗下持有的公司。一見到這個關係，我好像鯊魚見到血，後來四出打聽才知道，原來是維基百科的資料不updated，大國文化早併回了電訊盈科旗下，所以不是左手搬右手。

只是大國文化相對於整體上市公司的業務規模偏細，所以不容易在公開資料查找得到。不過今日就偏細，但係以Mirror整體成長速度，未來說不定是公司高速增長引擎。姜濤自己也說，他在物色樓盤準備上車，旗下藝人都可以買樓，試問公司又點會窮？

曾經我文章推測過把姜濤打包上市的可能性，這不是什麼新奇東西，韓國BTS就是一個例子，千禧年的東方魅力是另一個例子。把高增長的大國文化併入電訊盈科比較恰當，還是獨立分拆大國文化上市比較好，很難說，市場的口味變化很快。

假設他朝公司藝人可以上市，到時大家搶嘅，就唔係演唱會嘅門票，而係股票，諗起都覺得有趣。

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