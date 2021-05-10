● 吉利（175）上月汽車總銷量為10萬部，按年下跌5%。當中，國內銷售按年跌9%，至9.18萬部；出口量則按年增96%至8,578部。今年首4個月，累計銷量為43.4萬部，按年增39%。

● 龍光集團（3380）上月合約銷售額約110億元（人民幣，下同），按年增長11.9%；合約銷售面積約65.4萬平方米。今年首4個月，合約銷售累計520億元，按年增102.4%。

人事變動

● 中石油（857）公佈，李凡榮因工作調整，已辭去公司非執董及副董事長的職務。集團表示，將盡最大努力盡快補選。

● 中生製藥（1177）公佈，委任毛力為首席醫學官，主要負責制定創新產品研發策略、指導創新產品管線的臨床開發和轉化研究、推動國際合作。

毛力是腫瘤領域的世界知名專家，擁有逾35年的腫瘤學臨床實踐、基礎研究及領導經驗，創建了美國強生公司的全球肺癌研究中心。

其他

● 新奧能源（2688）今日舉行股東周年大會，主席王玉鎖指出，中國推行碳中和，未來將會是低碳時代，為天然氣帶來機會，在未來天然氣將會是主要能源。此外，在公司強大的客戶需求基礎下，中國天然氣市場化規劃將利好公司的未來發展。

王玉鎖強調，公司積極將推動業務數碼化，將公司的經驗、規則、模式做成平台化的商品，推動行業發展，為公司帶來豐厚的回報。公司將透過需求預測、資源通路等系列產品，提升燃氣分銷效率，釋放資源價值。

被問到公司在氣源及成本上的優勢時，副主席鄭洪弢回答指，舟山的支點將為公司帶來豐厚的資源和機會，因此公司可以維持資源可控的情況下。

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