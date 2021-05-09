今年4月份國內重卡車銷量按年上升4％，首4個月累計按年大升57％。未來數月增長料將放緩，但全年仍有溫和增長，可留意中國重汽（3808）。

重汽今年1月初至2月中，由19元水平衝上28.4元，只用6個星期便翻了半翻。現價19.14元，回到起跑位置，買貨正合時。

1) 2020年，重汽營收982億元人幣，大增57％；純利68.51億元人幣，激增97％。上半年賺29.41億元人幣，按年增16%；下半年賺39.1億元人幣，按年狂增317％。去年重卡車銷售27.8萬輛，大增64％。國內工程建築項目增長，「藍天保衞戰」繼續，舊柴油車加速淘汰，有利重汽業務。去年EPS 2.48元人幣，往績PE僅6.4倍。

2) 2021年，重汽上半業績仍佳，下半年受柴油車換車潮告一段落影響。上半年預測按年多賺20％，下半年盈利預測不變，全年預測盈利74.4億元人幣，增9％，EPS 2.69元人幣（3.24港元），PE僅5.9倍，預測PB 1.2倍。過去6年，重汽平均PE 16.4倍，平均PB 1.1倍。

3) 同業濰柴動力（2338）今年預測PE 10.3倍，PB 1.8倍。重汽的估值較濰柴吸引得多。

手上淨現金350億元

4) 去年底，重汽手上淨現金高達289億元人幣（350億港元），每股淨現金12.6港元，相等於股價的66％，財政非常寬裕。2020年每股派息1.04港元（只派末期），大增167％，較盈利增幅大。2021年預測派息1.2元，殷息率6.3厘，遠高於濰柴的預測3.2厘。

★重汽現價19.12元，預測PE 5.9倍，歷來最低，目標價25元，潛在升幅31％。華泰證券睇37元，中信證券睇32元。

同場加映：3月16日於17.52元薦買國藥控股（1099），設目標價26.4元，上周二最高27.6元，達標，較薦買前大升48％；周五收24.2元，累計升38％。候回吐再買，新設目標價29元。大摩睇31元，中金睇30.5元。

前周五於8.24元薦買中海油（883），上周五最高8.94元，收8.72元，較薦買前升6％。目標價重溫：12.5元。國泰君安睇13.89元， Bernstein 睇12.9元。

何車