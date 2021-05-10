台灣《經濟日報》報道，今日流傳一份中國手機品牌廠下調清單，包括小米（1810）、榮耀、realme、一加都分別傳出下修出貨量二到四成。

小米現報25.4元，升0.59%。

其中小米由2.4億部下調至1.9億部，修正幅度約25%；榮耀從5,000萬部修正到3,500萬部，下調三成。realme由8,500萬部修正到6,000萬部，下調幅度29%；一加則由2,000萬部下調到1,200萬部，下調幅度高達四成。

報道提到，第一波手機修正潮以4G手機為主，主要因為印度疫情衝擊當地手機產能，內需市場受到影響；5G手機銷售動能趨緩，則是下一波觀察對象。

手機供應鏈認為，上述下調清單應該比較偏向4G手機，出貨目標下調幅度可能與上述數據差不多，但因為暫時不含5G手機，總量可能較預期少。

報道指，印度今年手機銷售量預計為約2億到2.5億部，功能機和4G手機各半。對零組件廠而言，印度疫情雖造成4G手機銷售微幅下滑，但零件缺貨以來，廠商早已將有限的資源放在5G，加上部分零件與其他產品共用，減輕衝擊。另一方面，傳出當地手機產線的產能利用率降到六成。

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