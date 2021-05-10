新鴻基地產（016）郭老太鄺肖卿胞弟，有「老爺」之稱的鄺準於本月7日逝世，享年91歲。新地發言人回應時指出，鄺準服務新鴻基地產近49年，並擔任執行董事超過28年，集團仝人對鄺先生的逝世深表哀悼，並對其家人致以最真摯的慰問。

鄺準地位崇高，是新地內卻罕見鄺氏家族成員，只有早在郭得勝年代已經在新地幫手，直至今年4月才以年時已高為由退任，退任前在新地出任執行董事，在新地內地位舉足輕重，而他的兒子鄺正煒亦是在系內公司出任高層。

鄺準在30年代於廣州花山鎮出生，除姊姊鄺肖卿外，尚有兩位妹妹，他在年幼時因父親突然過身，他與兩位妹妹均由母親及胞姊帶大，故他與郭老太感情深厚。他早年在廣東中山大學及武漢中南財經學院畢業，曾在人民銀行廣州分行任職，在1962年來港，翌年加入新鴻基，至今服務已58年，被新地員工尊稱為「老爺」。

鄺準是新地旗下物業及設施管理服務公司康業服務的主席，其子鄺正煒則任副主席，除物業管理之外，亦有禮賓、清潔及工程等業務，除了主力為新地旗下物業提供管理服務之外，亦會向其他公司物業提供服務，包括房協及港鐵物業。

鄺準在新地地位崇高，是郭氏三兄弟的舅父，早年經常被傳媒拍下與郭老太及郭氏三兄弟茶聚。在郭炳聯及郭炳江因許仕仁案惹上官非時，亦與郭老太一同到法院旁聽。

不過，這個極崇高的地位亦曾為他帶來麻煩，在2009年，鄺準曾收到一封懷疑勒索信，信內充滿恐嚇字句，並要求他繳付1,000萬元，若不遵從便會對他做出不利的行為，並在信內表示稍後會有人聯絡他。

但在事後數天並無任何行動，鄺準在收到恐嚇信後，隨即與家族成員及公司高層商議，並主動與警方聯絡。當時警方亦證實勒索的舉報，並表示已交由港島總區重案組跟進，當年新地亦對事件不予置評，案件進展如何，則沒有進一步消息。

當年鄺準經常需要處理內地業務，因在生意上的問題，與個別合作夥伴拆夥，情況鬧得並不愉快，但未知是否有關。這是繼97年郭得勝長子郭炳湘被張子強綁架後，首次再有郭氏家族成員受到恐嚇勒索。

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