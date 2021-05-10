證監會今早宣佈落實資助香港設立開放式基金型公司（Open-ended Fund Companies）及房地產投資信託基金（REIT），可繳付予香港服務提供者合資格費用70%，前者可獲最多100萬元資助，後者則最多可獲800萬元。

證監會行政總裁歐達禮表示，有關資助計劃能鼓勵擴闊投資工具的種類，藉以鞏固香港作為領先的集資地及國際資產和財富管理中心的地位。

不過獨立股評人David Webb在其網頁撰文指，這個由財政司長陳茂波在預算案中構想出來的計劃滑稽（cockamamie），資助將地產商的資產轉成為REIT。

他指，小財閥不會參與這個計劃，因REIT需要最少達到15億市值，低過的話，「你就窮到唔可以符合政資補助計劃資格，但你可以選擇到主板或GEM板上市」。Webb又指，在中央集權下，更大的企業可以選擇REIT架構上市，而市場因而變得不公平，亦浪費納稅人金錢。

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