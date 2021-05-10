和記電訊（215）今日舉行股東會，主席及非執行董事霍建寧表示，公司在前年已斥2.02億元投得5G頻譜，再分派特別股息要視乎5G業務發展和中期業績。

執行董事及行政總裁古星輝表示，去年和百佳推出SoSim後，銷售量在短時間已經達到10萬張，今年首季更突破至30萬張，銷售點亦擴展至全線百佳和屈臣氏，更推出SoSim手機應用程式，連結線上線下服務。

古星輝指，公司作為電訊服務承辦商，支持香港推行電話卡實名制，早前商務及經濟發展局（下稱：商經局）對政策作出諮詢，已收集同業、流動虛擬網絡營辦商和立法會議員等意見，相信政策有助打擊罪案發生，希望政策能在不同持份者中取得平衡，稍後商經局商會將意見上載至網站。

古星輝續指，參考澳門的經驗，電話卡實名制會短暫影響客戶人數，「減少個用量，其實係好低」，其後用户會以實名制購買電話卡，對公司實際收益影響不大。

古星輝指，旗下3香港透過和豐澤推出店中店，主要希望增加銷售網絡和方便客戶，所以3香港門店數目不會因此減少。

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