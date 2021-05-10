內地早前批出6隻恒生科技指數ETF，包括大成、華夏、易方達、華安、博時、嘉實基金公司的產品，而首隻開售的大成恒生科技ETF將於明天（11日）發售，市場預期北水或將南下買入科技成份股。

大成公告表示，其恒生科技ETF將於5月11日至13日發隻，基金募集上限為80億元人民幣。另外，華夏基金、易方達基金等旗下的恒生科技ETF將於5月12日售發，其中易方達和華夏基金設置募集規模上限均為80億元，博時基金不設置規模上限。市場認為，恒指科技ETF可替內地投資者投資港股新經濟核心資產提供「利器」。

恒生科技指數於2020年7月正式推出，主要追蹤在港交所上市的30隻最大型科技板塊股份，包括騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等。恒生科技指數今年下跌近7.3%，同期恒生指數上漲約4%。

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