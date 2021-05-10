全球通脹日益顯現背景下，大宗商品升勢陷入瘋狂，亞洲時間市場早市市場繼續「通脹交易」，鐵礦石噸價破1300元、螺紋鋼噸價越6000元、玻璃升破2600元、滬鋁升過20,000元每噸大關……多項期貨打破歷史高位紀錄。

中國期貨市場早市黑色、有色商品價格全線大升。新加坡鐵礦石期貨也升超9%，至224美元每噸的紀錄高位。日內，鐵礦石、螺紋鋼、熱軋捲板開市後瞬間升停，焦煤期貨主力合約也一度升超7%；

全球銅價大升，在LME銅和國際銅期貨價格再創歷史新高後，滬銅亦順勢突破77,000元大關，為2006年5月以來新高，突破近16年記錄，僅與85,000元的歷史高位還有一段距離；滬鋁期貨升破20,000元/噸，為逾13年來新高；玻璃期貨日內一度觸及升停，報2,682元/噸，續創歷史新高。

憂中澳關係、印度疫情影響入口

金聯創分析師徐翠雲向《券商中國》表示，中國國家發改委宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話框架下的所有合作，消息一出，焦煤、焦炭、鐵礦石幾乎全線大幅拉升。同時印度疫情持續惡化，市場擔心影響鐵礦石出口，只要鋼廠不大範圍的高爐減產，對鐵礦的需求就很強勁。

卓創分析師李曉娟則表示，現時鋼廠產量維持高位增長狀態，需求方投機需求活躍，目前價格高位，下游工地建設成本大幅增加，少量工地有停工行為，資金回籠週期延長，並指現時政策面對市場影響較大，新的鋼鐵產能置換方案出台，市場預期供應將減少，且礦石較受政策驅動，原材料對於成品也形成了較大的帶動。

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