本港將引入多於一間個人信貸資料庫（MCRA），競爭雖有利消費者收費及服務水平，但資料庫存放個人客戶信貸記錄等敏感數據，外界對消費者權益保障，如銀行日後「用邊間」CRA，客戶是否有知情及選擇權等甚為關注。消委會發言人回覆本報表示，銀行及其他放債人，「需要向客戶披露其所選用的是那間CRA」，當局及行業亦需向相關持份者，就CRA共用個人信貸資料，「進行正式的諮詢甚至進行公眾諮詢」。

發言人認為，當涉及收發消費者數據資料時，須符合目前個人資料私隱專員公署（公署）《個人資料（私隱）條例》第12條，關於《個人信貸資料實務守則》（《守則》）的規範，有關守則為香港的CRA及信貸提供者，就如何處理個人信貸資料提供指引，涵蓋資料的收集、準確性、使用、保安、查閱及改正資料等要求，亦規定CRA在日常運作中須採取適當措施，防止所持有的個人信貸資料受到不當查閱或不當處理，並須定期監察及檢討資料庫使用情況。

消委會建議，公署宜就行業發展檢討《守則》和適用標準，行業亦應就MCRA的運作加強透明度及提供消費者教育。

消息稱，3間有興趣參與CRA並已向銀行公會提交標書的機構，包括平保（2318）旗下金融壹賬通科技、有中資股東的諾華誠信，及目前唯一營運商環聯香港。

身兼消委會委員的民主黨消費者權益政策發言人袁海文，早前對本報說，銀公引入競爭雖對消費者有利，但當局對消費者權益保障及公眾諮詢欠清晰交待；資料庫載有客戶個人財務狀況等數據，各個市民對不同背景的CRA，可能有不同顧慮，「最起碼銀行要披露用邊間CRA，亦要比消費者有權選擇。」

因環聯香港一直在港獨市經營 ，故銀行毋須披露使用的CRA名字。據悉，為免公眾擔心引入競爭後，數據有被送返內地風險，銀公已要求所有CRA只可在港存取及處理數據。

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