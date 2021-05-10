繼阿里巴巴（9988）馬雲去年失言後，輪到美團（3690）王興貼詩自隊。沒錯，中資股最大風險就是政策風險，國進民退主旋律不變，中概科網股繼續輪流被打靶，與其撈底博反彈，不如在當炒主題上搭順風車短炒。

市場最熾熱主題叫通脹。爛銅爛鐵股一個月間倍倍升，鐵礦石一日可以加三次價，甚至乎油價亦醞釀破頂，短期值博率最大其中一個板塊，無疑就是油股。

施羅德上月發表報告，指股市在通脹高企和持續向上情況下，一般都表現低迷，但從行業層面，個別板塊反而受惠，當中包括石油及天然氣公司在內的能源行業就是通脹下最大贏家，這類公司以往有71%的時間跑贏通脹，而每年平均實際回報達到9.0%。

布蘭特期油及紐約期油今年迄今分別累升33%及35%，十大市值油股（見表）年內平均升25%，頭四大升幅油股，美股包攬三位，分別是埃克森（XOM，升51%）、康菲（COP，升43%）及雪佛龍（CVX，升30%），中石油（857）年內彈34%排第三。

油價再升，或在現水平上落，作為上游的油股都穩賺不賠，未來升幅取決估值以及資金流。十大油企，彭博綜合券商預測，今年預測PE最低是中海油（883）的5.5倍、中石化（386）及中石油的7.2倍。三桶油預測PB介乎0.39至0.72倍，同屬全球十大油股最低水平。

當然，三桶油估值平，原因是管治質素差，及中海油年初被美國納入禁買名單。但當下資金由新經濟股轉去舊經濟股，今日北水流入最勁個股，就是中海油，淨流入規模達7億元，意味就算外國投資者禁買中海油，大媽一樣進場照掃。

去年閃現負油價，疫後油價低迷，中海油賺249億人幣，按年跌59%，每股盈利0.56元。今年油價回復正軌，中海油首季油氣銷售升21%，平均實現油價升20%至59美元，與同期國際油價同步。綜合大行預測數據，預測PE重上8倍，股價可見14元，較現水平看升五成。

投資市場向來跟紅頂白，誠如年初騰訊美團升上天，遇上監管，形勢比人弱，就算未來前景如何美好，短期亦難以挽狂瀾於既倒。油股屬周期性，通脹主題下短炒可以，長揸不宜。

股榮

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