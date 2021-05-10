澳門金融管理局公佈，正制定澳門金融人才儲備建設規劃及落實方案，除透過澳門金融學會開展培訓活動外，亦將結合與高等院校、灣區城巿合作，具針對性地推動金融人才培訓工作，包括鼓勵澳門居民考取國際專業認證資格等，該局旗下的澳門金融學會亦與香港證券及投資學會合作，於今年4月在澳門舉辦首場「證券及期貨從業員資格考試」，第二次考試將於10月舉行。

金管局指出，對金融專業認證資格的人才需求殷切。近年除了銀行、保險相關的培訓課程，澳門金融學會亦因應現代金融發展所需，加開債券市場、財富管理、金融科技、融資租賃、綠色金融和人民幣業務相關課程。2019年、2020年至2021年第一季，共舉辦各類課程近250項，培訓學生達8,500 人次；其中現代金融相關課程逾80項，培訓學生達3,000人次。

另外，為培訓兼備金融和法律知識的從業人員，金管局正與法律及司法培訓中心合作，面向法律從業員，於2021年下半年推出以債券市場為主題的金融法律實務培訓課程，使當地法律從業人員加深瞭解債券市場的基礎知識及相關法律應用。

隨着區域合作進一步深化，金管局近年分別與珠海、深圳等市的金融官方機構，簽署了人才培訓合作備忘錄，結合大灣區資源合辦培訓課程，包括透過澳門金融學會與珠海方合辦了「金融科技的發展與應用高級研修班」；與珠海金融局合辦了「債券管理高級研修班」；與中葡基金合辦了兩期「澳門金融人才短期培訓班」；未來將推出更多合辦課程，持續提供人才培訓及交流機會。

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