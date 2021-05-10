美團（3690）現報262.6元，跌7.1%，跌穿早前配股價下限265元。

上月底北京衛視播出《我為群眾辦實事之局處長走流程》記錄片中，北京人社局副處長王林在體驗美團外賣騎手時，一天只賺到41元（人民幣，下同），片段在網上熱議。

事件仍未有平息跡象，今日多個內媒報道，王林與美團代表交流時，公司稱目前美團平台上的註冊外賣員有將近1,000萬人，但這1,000萬人都不是美團的員工，而是屬於外包的關係。

巡視組追問：「（外賣員）發生問題後，是你們平台負責賠償，還是供應商負責賠償？」公司回應指：「這個是有商業保險來承擔，每天3塊錢，從外賣員的佣金中扣掉。」並指保險包括保額60萬元的身故傷殘險，還有5萬元的醫療費用。

節目中美團代表更指，早前有外賣員猝死，最後平台賠了60萬元，是迫於輿論壓力，「我們也沒有辦法完全直接負責任，這可能會增加一些企業的負擔。」

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