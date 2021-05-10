特約報道｜英國倫敦的房地產項目向來受垂青，尤其英國政府放寬BNO持有人的「5+1」移民政策，令更多港人有望獲得居留權，刺激更多本來持觀望態度的香港人入市。加上減息及延長印花稅假期等政策出台，英國樓市於今年年初已有明顯的復甦跡象，尤其Zone 1核心地段更加成為「兵家必爭之地」，近年英國政府亦與不同國際知名發展商針對部分Zone 1地區進行大型活化計劃，有望再次推高樓市。

雖然經歷了世紀疫症及Lock Down封城，但英國的住屋需求仍然殷切。據房地産網站Rightmove預測，2021年英國全國房屋平均價格將有約4%增長，這反映該國房地產市場的強大抗跌能力。而隨著大規模疫苗接種、社交距離措施放寬、政府支援就業市場等利好措施，更加為準備入市的海外買家打了一支強心針。

不過，打算入手的投資者需要留意，投資海外物業地點往往是關鍵因素。以倫敦為例，Zone 1因為鄰近行政機關、又是金融區重心，該區的物業向來最有價有市、亦最為保值。泰晤士河有南北岸之分，近年的發展方向多以南岸為主，升值展望自然樂觀。而且世紀疫症後，不少買家對居住環境的要求有所提高，而綠化區域就是重要考慮因素之一，故當地政府亦就泰晤士南岸地區著手進行活化工程，一來可令社區增添活力，亦有利提升當地物業的升值潛力。

以Zone 1的Elephant & Castle為例，它是泰晤士河南岸的交通樞紐，分別途經地鐵Northern線及Bakerloo線，又可乘搭火車前往倫敦大部分地區及英格蘭東南部及東部，位置上已是佔盡先機。該區近年展開活化重建計劃－Elephant Park，由英國政府Southwark Council及上市發展商Lendlease聯手合作，投資總額高達£25億。項目距離Elephant & Castle Railway Station只有4分鐘步程，加上3綫匯聚的優勢，前往倫敦各個景點也非常方便。而活化計劃完成後，該區除會有近70年來最大規模的綠化公園、5個公共廣場、2個社區花園及綠色單車道外，到2025年更會建成大型購物中心，屆時可提供45萬呎的零售空間。加上周邊有有多間頂尖大學、世界級的劇院及文化場地，交通、居住環境、社區設施打造成金三角，料未來樓價升勢強勁。

Zone 1既是倫敦的搶手區，但因為物業僧多粥少，部份呎價甚至高達£2,000。而由於Elephant Park為英國政府和發展商的共同發展項目，其最新一期－Park & Sayer定價仍然比較「貼地」，呎價低至£999起，屬該區的罕有高性價比盤源。有分析指出，倫敦未來的樓價升幅預計可達15%，故現在不妨趁低吸納。若有意入市，建議先找樓市專家了解，FMI至匯投資將會於本星期舉行展銷會，推介Zone 1樓盤之餘亦會有專家講解倫敦市況及入市攻略，知己知彼，賺取最高的投資回報。

倫敦Zone 1物業投資講座及展銷會

日期：5月15及16日(週六及週日)

時間：11am－7pm

地點：銅鑼灣柏寧酒店27樓

講座時間：12pm & 3pm

查詢：3468 7299

WhatsApp: 6187 9014 (https://wa.link/o0smef)

登記：https://cutt.ly/3bTudYX

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