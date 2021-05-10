復星醫藥

較多港人選擇的復必泰疫苗將會變成由大陸生產。復星醫藥（2196）將與德國疫苗公司BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化，合資公司期限為成立日計起15年，初始設立地為上海。

復星醫藥公佈，由其股子公司復星醫藥產業將與BioNTech合資的公司，雙方會有50%股權，當中復星醫藥產業計劃以現金、有形、無形資產，包括產房以及生設施等，出資合共不超過1億美元；而BioNTech則以其相關技術和專有技術許可等無形資產作價，同樣出資合共不超過1億美元。合資公司將聘請復星醫藥產業的關聯公司，作為CSO（即合同銷售組織），提供中國境內mRNA新冠疫苗的市場與銷售服務。

另外，復星醫藥產業將努力滿足合資公司對初始營運資金需求，包括向合資公司提供不超過1.5億歐元的股東貸款；以及為合資公司提供銀行融資支援。公告亦指出，合作對今年及長期營業收入及淨利潤影響尚無法預測，商業化生產的時間，尚存在不確定性，最終生產和銷售以實際為準。

復星醫藥現升17%，報58.6元。

移卡

移卡（9923）公佈，於今日（5月10日）與聯營公司深圳市富匙科技訂立一份不具法律約束力之諒解備忘錄，有關擬向富匙科技出售目標公司深圳市智掌櫃雲服務60%股權。根據目標公司的估值約3.37億元人民幣(下同)，代價約為2.02億元。

移卡現升2.2%，報58元。

雅居樂

雅居樂（3383）公布建議發行以美元計值的優先票據。所得款項淨額用於為若干將於1年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資。公司指，將向新加坡交易所申請批准票據於新交所上市及報價，發行能否完成，視乎市場狀況及投資者興趣而定。

雅居樂現升0.3%，報12.58元。

呷哺呷哺

呷哺呷哺（520）公佈與青島日辰食品訂立合作合約，於天津成立一間合營公司，分別由呷哺中國及青島日辰擁有50%權益，兩間公司分別注資4900萬元人民幣，主要從事生產經營調味料、火鍋底料、即食及冷凍調理食品等業務，用於集團旗下餐廳及透過其他渠道銷售。

呷哺呷哺現跌5.5%，報11.22元。

交銀國際

交銀國際（3329）公佈，於2021年5月7日，集團已收到確認，透過交銀國際證券（作為公司代理人行事）發出的指令，已獲分配本金額為896.922萬美元的票據。認購事項構成發行人（ENN Clean Energy International InvestmentLimited）即將提呈發行本金總額為8億美元的票據的一部分。交銀國際指出，認購事項及購買事項將為集團帶來長遠投資機遇，讓集團得以擴大收入來源，並於相稱風險下善用資本資源賺取穩定投資回報。

交銀國際現升0.58%，報1.72元。

富力地產

富力地產（2777）公佈，關於「19富力01」公司債券回售，價格為債券面值（每張100元人民幣），回售有效期登記數量為1,579,799手，金額為15.79799億元人民幣。截至2021年5月6日，集團已經回售本金價值15.79799億元人民幣及全期利息8,848萬元人民幣轉至中國證券登記結有限公司，並於今天（5月10日）轉至投資者賬戶。

富力地產現升0.4%，報10.18元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略