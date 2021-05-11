通脹殺到埋身，呢個星期美國通脹數據預期強勁，令市場憂慮通脹升溫，與此同時實質經濟復蘇未有耐搞得掂，呢個情況下，難怪缸邊友驚到縮，隔晚美股三大指數下跌，當中納指更急挫2.55%，而道指則先升後倒跌，盤中逾300點升幅完全蒸發。

至於港股今日凶多吉少，北水喺五一假期完結後，未見大舉掃貨，噚日更錄得逾30億元淨流出，美團（3690）CEO大發詩興，但惹來失言疑雲，股價9連陰更失批股價，睇返隔晚ADR表現，今日隨時被踩多腳。其他重磅新經濟股走勢不堪入目，阿里（9988）向住去年底位出發，騰訊（700）失守600元大關。雖然小米仍於24、25元水平上落，但印度疫情嚴峻對其業務有一定影響，似乎股價尚未反映。雖然資源股表現突出，但佔指數整體比例有限，一旦指數重磅股未能止瀉反彈，港股隨時單邊爆落，有可能向27,000至27,500點尋找支持，暫時真係要睇實28,000點支持守唔守得住。

申洲國際（2313）主要客戶之一Adidas公佈首季業績，雖然受新疆棉花事件影響，大中華區業務3月銷售大幅減少，4月銷售增長仍緩慢，但相信僅屬短期影響，公司已將全年收入增長預測上調，以反映全球需求復蘇較預期強。Adidas上調了全年增長指引，預期中國市場是主要增長動力，增幅可達16%至19%，對申洲國際有正面影響。

事實上，新疆棉花事件跟疫情發展對申洲國際嘅營運影響唔大，加上集團喺內地穩定產能及積極擴張海外產能，市場份額有可能提升。雖然近期國際運動服裝品牌喺中國嘅銷售疲軟，但銷售壓力已逐漸緩解，國際品牌客戶嘅訂單投放未有明顯變化跡象。目前國內品牌喺2020財年只佔總銷售額6.5%，如果內地消費者需求持續轉向內地體育品牌，相信申洲國際亦可以靈活分配產能，預計今年內地體育品牌訂單按年增長約20%，申洲整體產能喺2021財年料增加15%，包括產能增加10%，效率提高5%。

由於新疆棉事件影響有限，產能擴張在正軌上，而成本壓力亦可控，短期而言申洲國際可受惠全球經濟重啟及需求復蘇，長遠而言則料受惠市場份額提升等。另外申洲喺柬埔寨嘅超大型廠房已完成80%，目標喺年底員工數目達8,000人，至2023年則達1.8萬人，考慮到當地正進行疫苗接種，有助順利擴張。而越南第二間廠房亦正增聘人手，去年員工人數增至6,400人，料今年將額外增聘1,000人，第三間廠房則料會喺今年下半年開始營運。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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