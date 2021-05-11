路透引述知情人士透露，由於中美緊張局勢造成的不確定性，美國電動車製造商特斯拉（TSLA）已暫停購買土地，以擴大公司上海工廠並使其成為全球出口中心的計劃。

Tesla開市前跌逾3%，報606.55美元。

消息指，由於美國前總統特朗普對中國進口商品徵收關稅外，現時美國對從中國進口的電動車徵收25%關稅，因此限制中國地區在全球生產中所佔比例。

消息人士亦指，Tesla較早前曾考慮將中國製造的入門級Model 3出口，擴大至包括美國在內的更多市場。公司目前將中國製造的Model 3運送到歐洲，並在德國建立工廠。上海工廠現時每年最多可生產50萬架電動車，目前正以每年45萬架速度生產Model 3和Model Y。

而被指購買的土地，為目前中國工廠80公頃土地面積的一半，如成功擴建後將令每年產能大增20萬至30萬架。一位知情人士說，現有不少用地被公司用作停車場。另一位人士表示，公司將來可能會獲得更多土地用於汽車生產。

今年首季，Tesla在中國收入達30億美元，按年升三倍多，佔總收入30％。特斯拉回應指上海擴建計劃按計劃發展（developing as planned）。

去年1月，特斯拉上海超級工廠（Tesla Giga Shanghai）首批汽車正式交付，股價穩步上揚。而創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）對上海工廠相當重視，曾赴上海Model 3交車儀式，更興奮脫衣跳舞慶祝。

馬斯克今日在Twitter發起投票，問及網民是否希望Tesla接受狗狗幣（Dogecoin）支付？現時有100萬人投票，約80%人支持用狗狗幣。狗狗幣曾在香港時間下午3時約0.45美元升至現時0.5美元，升幅約一成。

特斯拉中國銷售按月跌27%

今日中國乘聯會公佈4月中國新能源乘用車銷量，首4名為上汽通用五菱（3.06萬輛）、特斯拉中國（2.58萬輛），比亞迪（1211）（2.54萬輛），上汽乘用車（1.30萬輛）。

對比3月同一數據特斯拉中國銷量為3.54萬輛，即特斯拉中國按月銷售跌27.1%。而1、2月銷售為1.54萬及1.83萬輛。消息稱，上海超級工廠Model Y生產線在4月份曾停產兩周以升級產線設備，銷量也因此而產生波動。

分析：料540至590美元間有支持

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，Tesla暫停在上海擴建工廠，會減低外因界對公司的展望，而近期科技股疲弱，估計股價在540至590美元間有支持，消息對造車新勢力，如蔚來（NIO）、小鵬（XPEV）則不算特別利好，未必可以提振股價。

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