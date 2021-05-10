蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
體育

【操盤手札記】幣策轉向慎揀股 - 割柑人

17分鐘前
■喺貨幣政策趨正常化下，受惠經濟復蘇嘅舊經濟股可望重生，中銀香港可候回吐收集作長線持有。　資料圖片
columnist
專欄作家 : 割柑人

收水！上周，英倫銀行宣佈放慢買債步伐；三周前，加拿大央行宣佈減少買債，並暗示提前喺明年下半年加息。當英、加等主要經濟體相繼邁向貨幣政策正常化，美國聯儲局呢？本周焦點係：中國周二公佈4月CPI同PPI、美國周三公佈4月CPI，通脹勢必升溫，收水只差遲早！

所謂收水，第一步係縮減買債，之後係加息，再之後係縮表（收縮資產負債表，即賣出之前買入嘅債券）。英、加正踏出第一步，日本則喺3月宣佈取消買ETF；土耳其、巴西、俄羅斯更已進入加息周期，小國如阿美尼亞、塔吉克、津巴布韋、烏克蘭、克魯吉亞亦相繼加息。

其實，今趟最先出現貨幣政策轉向訊號嘅係中國。1月，人民銀行官員示警，中國已見泡沫，貨幣政策要進行適度轉向。人行其後多次重申貨幣政策「不急轉彎」，但要注意，「不急」唔係「不」！春節前後，已見人行持續減少逆回購收回流動性，令市場資金維持緊平衡。

收水皆因放水起！疫情之下，各國以量寬托經濟，又不斷舉債大撒幣，將財政赤字貨幣化。貨幣超發，必引致通脹，尤其美國貨幣超發。美元係全球貨幣根基，美元貶值，會令商品、黃金、股市、樓市等資產漲價。疫情影響，無論係去全球化定貿易保護，最終都指向通脹。

周一港股跌0.05%，收28595。喺貨幣政策趨正常化下，高估值新經濟股被殺，受惠經濟復蘇嘅舊經濟股則重生。當中，中港銀行股多屬低估值、高股息，兼且「跨境理財通」料6月開通，可留意。

港銀中，中銀香港（2388）最積極參與跨境金融服務。該股連升5日，現價29.5元，可候回吐收集作長線持有。

割柑人

割柑人操盤手札記加息收水貨幣政策聯儲局通脹人民銀行逆回購舊經濟股中銀香港
關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner