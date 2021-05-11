實德環球（487）昨在公開市場斥130萬美元（約1,010萬港元）購買23.4單位比特幣。副主席馬浩文表示，現時各國央行不斷印錢，估計很大機會令現有貨幣貶值，集團希望善用手頭資金抵抗通脹，所以開始研究虛擬貨幣，公司已留意比特幣數月，趁剛剛有一個比較大的回調才入手，不過暫時未有考慮其他虛擬貨幣。

馬浩文又說，虛擬貨幣是現今經濟不能排除的新趨勢，連中國也在研究自己的虛擬貨幣，認為整個世界都會向此方向前進，相信未來在法律和稅務安排上都會有調整，可更完善地監管不同虛擬交易，不會有太大風險。

被問到集團會否接受客戶用虛擬貨幣交易時，馬浩文說，集團購買比特幣是作投資之用，不是交收貨幣，故不會在其他業務使用。

集團「最壞的時間已過」

馬浩文表示，「五一黃金周」期間，集團將旗下酒店的房價調低，酒店在假期開始前已爆滿，其後入住率維持在九成以上，表現不俗；博彩數字是疫情前的4至5成，與市場表現一致。

他說，「五一黃金周」是疫情開始以來，澳門的博彩業及旅遊業表現最好的一段時間，相信最壞的時間已過，會慢慢恢復增長，估計日後會以每月10至20%的速度復甦。

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