【本報訊】多個新盤開售帶旺交投，一手市場氣氛持續高漲。由路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑晉環最新透過招標形式，連沽七伙四房戶，其中較首輪招標「樓王」低一層的單位則以呎價約4.4萬元、低近兩成售出。

晉環過去兩輪公開發售均「開紅盤」，早前首輪招標更以呎價逾5.4萬元、貴絕分區同類單位，售出四房大宅。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，項目新近再以招標形式，售出七伙四房雙套連工作間及洗手間大宅，成交金額介乎4,840.49萬至5,358萬元，呎價約40,170至44,000元；整批單位合共套現逾3.56億元。項目自本月初開售至今，累沽433伙單位，套現近94億元。

利．晴灣23盡推37伙餘貨

次輪招標售出單位包括第1A座38樓F室，即較首輪最高價成交單位、位處同座的39樓F室低一層，單位實用面積同為1,218方呎，最新以5,358萬元成交，呎價約43,990元；成交呎價較39樓呎售約5.42萬元，低約19%。

此外，由市建局及有利集團（406）發展的大角嘴利．晴灣23上周以折實均呎約1.89萬元，較同區新盤折讓逾一成搶客。繼早前加推第二張價單應市，項目新近盡推餘下37伙單位。

項目第三號價單，涉及37伙單位，包括18伙一房、11伙兩房，以及首度推出8伙天台或平台特色戶，實用面積283至466方呎，價單定價為711萬至1,511.9萬元，呎價24,120至32,845元；維持最高16.5%折扣，折實售價為593.7萬至1,262.4萬元，折實呎價20,139至27,426元，整批單位折實平均呎價為22,431元。

是次入場單位為16樓E室，屬實用283方呎開放式戶，折實售價為593.7萬元，折實呎價約20,979元。

值得留意的是，項目全盤合共142伙單位，其中25伙單位留待市建局作「樓換樓」之用，而實際可供發售單位為117伙，即全盤單位已公佈價單價錢。

名日．九肚山洋房呎售3.1萬

新盤成交方面，長實（1113）旗下沙田名日．九肚山11號洋房，實用面積891方呎，採用三房一套間隔，另連265方呎花園及376方呎天台，新近透過招標形式，以2,777萬元沽出，呎價約31,167元。至於同面積、同間隔的12號洋房則以2,447.3萬元易手，以實用面積891方呎計，呎價約27,467元。項目開售至今，累沽16間花園洋房，目前尚餘六間待售。

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