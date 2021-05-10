特約報道｜疫情下英國的遊客量大幅減少，物業租值難有上調空間，即使首都倫敦亦難逃厄運，去年中央地區的平均租金下跌約13%，成為租金下滑的重災區之一。不過，有危自然有機，大學及科研之都劍橋就憑著其獨特的生態圈逆流而上，尤其短租的住屋需求有增無減，租金跑贏大市。

劍橋是世界知名的大學城市，每年吸引大批留學生、研究生、教授及教職員進駐，據數字顯示，當地接近20%的居住人口也是國際學生。加上是有「Silicon Fen」之稱的科研之都，有超過4500間高科技公司，包括多所科技及製藥巨頭如Microsoft、Apple、Philip、Samsung、Toshiba Europe及COVID-19疫苗研發公司AstraZeneca等也落戶於劍橋科學園區，故即使旅客量銳減，但從國內或海外前來工作的專業人士數目仍非常可觀，而且這批科研專才的平均薪金達£51,000多元、位列全英國最高，能負擔較高的租金能力，而他們大多以三、四個月的短租來解決住屋需求，令劍橋租金回報仍然報捷。

租務市場有這批高技術租客支撐，加上劍橋園區屬於受保護區域，無論樓宇外型、結構、密度及高度也有嚴格的建築限制，故即使需求增加、盤源也無法大幅增加。據英國房地產網站Zoopla的數據顯示，2021年5月劍橋的房地產平均價格約為£43萬，在過去3個月上升2.44%，而自12個月以來升幅更達8.83%。而且大部分租客也希望能尋找鄰近市中心、火車站、大學園區或著名企業的樓盤，希望避開交通擠塞的問題，若樓盤能擁有購物中心、餐廳、超市等配套更受青睞，故即使租金比鄰近地區高一截仍然有價有市。劍橋本區的樓盤升值潛力亦受交通基建所帶動，現時由劍橋前往倫敦亦只需50分鐘火車車程，對於有商務需要的客群相當吸引。

去年Aldermore銀行就根據5項指標，為英國25個個城市的置業收租環境評分，包括平均租金、過去10年的租金回報率、過去10年的樓價升幅、空置率及租客佔整體的人口比例，而劍橋就獲得63分打入全英國最佳收租城市前10名。今次Ray White推出的一個劍橋市中心的現樓及準現樓項目，售價由36 萬鎊起*，兼有罕有的複式連花園戶型獨立屋，短租型式的淨租金回報可達7.8厘*，而且發展商提供首年5厘租金保證計劃*及一條龍短租管理服務，投資者毋須處理繁瑣的租務問題，間接為投資增值。

受惠於世界頂尖學府的所在地、便捷前往倫敦的地利位置及優美的居住環境，劍橋顯然是英國最受歡迎的城市之一。若投資者打算入市，但又擔心疫情期間無法親身前往海外了解，Ray White本星期就舉行展銷會，請來英國回流的物業專家駐場，解構劍橋生態圈造就的獨有短租投資機遇，並分享近年實際操作的經驗，有興趣入市的投資者大可做足功課。

英國劍橋市中心 獨有短租投資機遇展銷會

日期：5月15至16日 (星期六、日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

專家解構劍橋生態圈 分享近年實際操作經驗

時間：下午1時及4時 (每日兩場)

查詢：2376 1088

立即登記：https://bit.ly/3f46ryw

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略