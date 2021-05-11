美團（3690）創辦人王興被指引詩《焚書坑》暗諷中共，引起市場關注。上海市消費者權益保護委員會昨晚（10）即公佈，已約談美團（3690） 、拼多多（美：PDD），指該兩大平台需要放棄流量至上的思維，不能憑着市佔地位增加費用，要維護消費者權益。

上海消保委指出，美團有3大問題，包括取消訂單引發的退款問題、定送餐及生鮮蔬菜配送不履約、以及網頁誤導消費者。

消保委要求美團完善頁面描述和服務規則，特別是涉及消費者權益的重要內容，要以顯着方式向消費者加以提示，並切實履行定單義務，主動聯繫消費者協商解決。消保委亦提到，美團要保障定單及時按地配送，而且要公平設置與平台商戶的約定與收費，以及在社區團購等新業務中，遇到涉及消費者權益的問題時，也要及時研究解決對策。

至於拼多多則存在6大問題，包括商品質量、假冒侵權、強制取消定單、虛假發貨、售後服務以及砍價拉新的問題。消保委要求拼多多加強對商戶的資質審核，杜絕假冒偽劣產品的上線，對商家的虛假發貨、強制砍單等行為絕不姑息；對於消費者的投訴，要做到應收盡收並及時妥善處理。

美團和拼多多均表示，將根據上海市消保委要求，對相關的業務進行自查與整肅，並將於近日向消保委遞交整改報告。

市場憂慮美團將步阿里（9988）後塵遭中共全方位打壓，昨曾跌約一成，收市插7%至262.8元，股價連跌9日，更遭北水狂沽37.8億元。今日美團再低開逾4%，跌幅進一步擴大至8.1%，最新報241.4元。拼多多美股收挫近一成，盤後再跌0.6%，報120.9美元。

美團調整規則 旨提高外賣變現率

今個月起，美團調整了其配送規則，將原來的履約服務費細化為距離、價格、時段三個部分，並且根據距離的遠近和價格的高低收費，近距離高客單價的商家抽成明顯降低，而遠距離低客單外賣的抽成明顯提高，甚至超過了90%。

《Tech星球》報道，商家避免高抽成的方法，就是讓美團的經理把服務距離設置到3公里內。但這樣的結果是客流量急劇減少。「新費率之前每天156單，現在每天只有約80單，且推廣費還在增加，原本只有50元，現在每天要到80到100元。」

佣金是目前美團最大的收入來源。去年美團年收入114.8億元人民幣，其中佣金收入佔比逾60%。

報道引述美團的人士表示，一單外賣美團的成本是8元，而在原有的抽佣結構下，低價外賣根本無法負擔這些成本。行業分析人士認為，修改抽佣規則，目的是為提高外賣業務的變現率。

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