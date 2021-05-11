二手頻錄高價成交。市場消息指，土瓜灣傲雲峰2座高層C室，實用面積691方呎，屬於3房1套間隔，享海景，業主原本叫價1,500萬元，最後以1,448萬元易手，呎價20,955元，無論樓價及呎價均創屋苑歷史新高價。資料顯示，原業主早於2002年以320.6萬元向長實（1113）一手買入單位，向銀行借七成按揭上車，持貨19年賬面大賺1,127.4萬元離場，物業升值3.5倍。

有區內代理表示，雖然原業主今次賣樓賺到笑，惟認為「2002年肯買樓已經好大膽」，當時樓市低迷，之後更出現沙士疫症，業主仍長線持有至今，可謂賺盡樓市升浪。

慈母668萬購新葵芳花園贈兒

中原地產許偉業表示，葵涌新葵芳花園D座高層2室，實用面積415方呎，兩房間隔，去年連租約以680萬元放盤，日前有買家還價至662萬元，幾經議價後，最終追價6萬元，至668萬元成交，呎價16,096元。

許偉業指，買家為一名慈母，以前亦曾是新葵芳花園業主，後來為遷就兒子讀書而搬入九龍，兒子現已長大成人，愛子情切下，決定買樓贈愛兒，作日後結婚之用，睇樓三星期，看中上述心水盤，原打算於母親節當日簽約入市送給愛兒，惟遇到細節問題，最後延至今天入市。單位現租約月租1.38萬元，租金回報約2.5厘。原業主於2007年10 月以163萬元買入單位，持貨近14年轉售，賬面獲利505萬元，單位升值3.1倍。

盈翠半島移民盤一個月劈120萬沽

近年屢有業主為趕移民，急讓放盤。美聯物業蘇順華表示，青衣盈翠半島再錄得移民盤成交，為10座極低層D室，實用面積761方呎，屬於3房1套間隔，座向東南望海景，業主因打算移民才急讓物業，上月放盤開價1,430萬元，最後劈價120萬元，以1,310萬元成交，呎價17,214元，低市價5%，亦較個別銀行估價低近100萬元。據銀行網上估價，單位估值1,406萬元。

單位於1998年11月以440.6萬元買入，仍賺約869萬元離場。

蘇順華續稱，樓市呈兩極化，現時二手減價盤不多，只有個別急於移民賣樓業主，才比較「易話為」，尤其早年低價入市的業主，議價空間較大，其他業主態度普遍強硬。青衣本月暫錄得26宗二手買賣，盈翠半島佔4宗。

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