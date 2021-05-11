中資公司偉祿集團（1196）收購本地老牌百貨公司先施（244）程序屆尾聲，但早前爆發先施董事會內鬨，為確保交易，偉祿入稟法庭，要求先施大股東履行承諾，轉贈收購所得款項予公司。

偉祿及先施最新分別跌5.97%及6.9%，報11.64元及0.405元。

入稟狀顯示，原告偉祿集團向先施大股東Win Dynamic提出民事訴訟，要求法庭頒令先施履行收購條款。

根據去年收購協議，Win Dynamic以先施為受益人無償訂立一份送贈契據，會向先施不可撤回地承諾，送贈50.42%持股予先施後，有權向偉祿收取銷售所得款項淨額，款項約2.6億元。而有關款項會無償轉贈予先施作營運資本。

去年先施獲偉祿集團收購，但其後Win Dynamic董事會中，先施的主席及行政總裁馬景煊及非執行董事陳文衛表示，有關契據是「受到不當影響及威迫，無獲給予獨立法律代表或適當意見的情況下簽立」，並認為該契據屬於一項遜值交易，宣佈屬無效且即時取消。但其餘4名Win Dynamic董事不認同，他們均為先施的獨立非執行董事。

偉祿上周五（7日）發公告指，已取得先施70.24%股份接納收購要約，即Win Dynamic及先施相關公司根據各自已根據不可撤銷承諾接納，超出50%的要求，故收購要約已經變成無條件，可繼續收購。

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