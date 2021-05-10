【本報訊】新鴻基地產（016）郭老太鄺肖卿胞弟，有「老爺」之稱的鄺準本月7日逝世，享年91歲。新地發言人回應時指出，鄺準服務新鴻基地產近49年，並擔任執行董事超過28年，集團仝人對鄺先生的逝世深表哀悼，並對其家人致以最真摯的慰問。

上月才退任執董

鄺準地位超然，是新地內罕見鄺氏家族成員。早在郭得勝年代，他已經在新地幫手，直至今年4月，才以年時已高為由退任，退任前在新地出任執行董事，而其兒子鄺正煒，亦是在系內公司出任高層。

而鄺準同時為新地旗下物業及設施管理服務公司「康業服務」的主席，其子鄺正煒則擔任副主席。其公司除了主力為新地旗下物業提供管理服務之外，亦會向包括房協及港鐵物業在內的物業，提供服務。

鄺準在30年代於廣州花山鎮出生，除姊姊鄺肖卿外，尚有兩位妹妹。他在年幼時因父親突然過身，他與兩位妹妹均由母親及胞姊帶大，故他與郭老太感情深厚。他早年在廣東中山大學及武漢中南財經學院畢業，曾在人民銀行廣州分行任職，在1962年來港，翌年加入新鴻基，至今服務已58年，被新地員工尊稱為「老爺」。

鄺準在新地地位崇高，是郭氏三兄弟的舅父，早年經常被傳媒拍下與郭老太及郭氏三兄弟茶敍。在郭炳聯及郭炳江因許仕仁案惹上官非時，亦與郭老太一同到法院旁聽。不過，這個極崇高的地位亦曾為他帶來麻煩，在2009年，鄺準曾收到一封懷疑勒索信，要求他繳付1,000萬元。鄺準及後向警方報案，並交由港島總區重案組跟進，當年新地對事件不予置評。當年鄺準常處理內地業務，因生意上的問題，與個別合作夥伴拆夥，鬧得不愉快，但未知是否有關。這亦是繼1997年郭得勝長子郭炳湘被張子強綁架後，再有郭氏家族成員受恐嚇勒索。