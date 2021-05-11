經濟首季一輪升市後，上月「三辣稅」稅收出現回落。稅務局表示，上月三辣稅包括額外印花稅、買家印花稅及雙倍印花稅，只錄345宗，宗數較3月錄388宗下跌11%，涉及三項辣稅共8.668億元，按月下跌12.8%。今年首4個月，「三辣稅」共錄28.74億元。

針對非本港人士及公司客設立的買家印花稅(BSD)，上月宗數與3月同屬62宗,惟涉及稅收則由3月2.68億元，下跌至1.86億元，跌幅30.6%。今年首4個月，BSD累積稅收6.743億元。

上月住宅雙倍印花稅宗數同樣下跌，由3月錄291宗跌至上月239宗，跌幅18%，涉及稅項由3月錄7.07億元跌至4月的6.65億元，跌幅6%。至於，持有物業於三年內轉售而徵收的額外印花稅(SSD)，則出現上升，由3月的34宗，上升至4月43宗，上升26%之餘，為今年SSD最多宗數月份。

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