航空業遲遲未能復飛，國泰（293）旗下香港快運向機艙服務員推停薪留職計劃，員工可選擇留職6個月或9個月，分別獲得津貼相等於1個月或2個月人工。快運指，目前沒有裁員計劃，但不會排除任何方案。

快運向機艙服務員發內部通知，將於今年7月起實施停薪留職計劃，員工可在本月21日前自願參與。計劃有兩個時段可供選擇，包括直至今年底為止6個月，或至明年3月底止9個月，期間將不會為參與的機艙服務員安排任何工作，但停薪留職期或會因應營運需要而縮短。

該公司將為參與的員工，分別提供相等於1個月或2個月人工的津貼，但會在完成計劃後才發放，而期間所有團體醫療、員工旅行、強積金、人壽保險等福利將會維持。另外為配合計劃生效，機艙服務員在6月底之前須清年假。

快運表示，疫情已嚴重影響營運，復蘇步伐仍然不確定，為了讓員工在飛行工作受限制時，「留更多時間與家人相處或尋求其他興趣」，故引入有關計劃，同時可藉此管理過剩人手，在當前充滿挑戰時期保持靈活，以節省現金。

快運：停薪留職保團隊完整

快運強調，有關計劃是自願性質，不參與不會有任何後果，但強烈建議員工參加，同時指出目前沒有任何裁員計劃，但會繼續評估營運情況，不會排除任何方案。對於會否仿效國泰推出自願離職計劃，快運僅指與國泰航空是兩家獨立經營的公司，停薪留職計劃旨在保留現金及團隊完整。

疫情重挫航空業，快運早前已要求員工簽新合約，機師會減薪最多40%，機艙服務員減薪約10%，而管理層需減薪15%，如不簽新約會結束僱傭關係。快運指出，已有249位機師及441位同意更改薪酬條款，佔公司99.6%及99.3%。

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