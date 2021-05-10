昨天黃牛網頁顯示，MIRROR尾場靚位張飛已經炒到110,000港紙，嚇咗一跳。千金難求的門票，我居然攞到四張，包括兩張可以睇綵排嘅VIP門券。我是粉絲，小農DNA發作，沉醉於特殊的階級優越感。

紅遍全香港的演唱會出奇地沒有甚麼大贊助商，不過，MIRROR在社交媒體的廣告贊助卻接不停手，姜濤一身的服飾打扮，全是名牌。

以我粗淺的理解，製作《全民造星》和一手一腳捧紅MIRROR的公司是「ViuTV」，這公司是長期蝕錢的。至於他們旗下的藝人，包括MIRROR，應該是隸屬另一間同系經理人公司，叫做「大國文化」。

換言之，所有藝人衍生的收益，應該是book入了大國文化，而不是book落ViuTV。「大國文化」相當神秘， 維基百科說是李澤楷私人旗下持有的公司，後來四出打聽才知道，原來大國文化早併回了電訊盈科旗下，所以不是左手搬右手。

大國文化相對於整體上市公司的業務規模偏細，但係以MIRROR整體成長速度，未來說不定是公司高速增長引擎。姜濤自己也說，他在物色樓盤準備上車，旗下藝人都可以買樓，試問公司又點會窮？

曾經我文章推測過把姜濤打包上市的可能性，這不是甚麼新奇東西，韓國BTS、千禧年的東方魅力就是好例子。假設他朝公司藝人可以上市，到時大家搶嘅，就唔係演唱會嘅門票，而係股票，諗起都覺得有趣。

渾水

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