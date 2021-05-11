美國最大燃油管線系統遭黑客攻擊，整個供應網絡被迫關閉。北卡羅來納州、佛羅里達州、阿拉巴馬州油站供應大減，已有油站表示汽油售罄，市面開始出現恐慌性搶入油情況。

《彭博》採訪佛州Tallahassee，發現至少兩個油站已無油，北卡羅來納州Asheville亦有多個油站售罄，仍有少量油的則見車龍排隊。據報訪問蜆殼加油站職員David Marcos指，他們周一（11日）早上已賣光所有油，亦有其他油站職員指小鎮Elizabeth City的汽車四處撲油入，幾乎每隔一分鐘就有客人進來。

Colonial Pipeline已表示，正在對從北卡羅來納州到馬里蘭州的一段輸油管線進行人手操作，預計本周末前基本恢復所有服務。這管道自上周五（7日）以來關閉，聯邦調查局已將矛頭指向一個名為「DarkSide」的勒索軟件組織，美國總統拜登稱，俄羅斯有一定責任來應對這次襲擊。

根據美國汽車協會數據，全美汽油平均零售價周一升至2.967美元每加侖，較上周五上漲2.4%；紐約地區汽油溢價擴大到3個月來的最大水平。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略