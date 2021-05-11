經營本港崇光百貨、「細劉」劉鑾鴻旗下的利福國際（1212），緊隨「大劉」劉鑾雄投資步伐，共認購本金金額8,000萬美元（約6.22億港元）的佳兆業（1638）於2025年到期美元優先票據，由公司內部盈餘資金撥付。

另外，利福指，於上月20日亦已認購本金額1,000萬美元（約7,780萬港元）的佳兆業於2023年到期票據，代價約為1,021萬美元（約7,939萬港元）；年利率9.75%，每半年後派付。

利福指，該認購為另一項投資機會，可增加公司固定收入產品份額，旨在優化運用公司盈餘現金及提高整體投資回報。

佳兆業早前宣佈共發行5億美元的債券，由華置（127）行政總裁、「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）牽頭認購，連同華置及劉氏家族認購當中約3億美元（約23.4億港元）。該債券年利率11.7%，每半年派息一次，獲穆迪評為「B2」及惠譽評為「B」。

利福目前已手持多間內房債券，包括去年斥1.287億美元（約10億港元），於二級市場購入三批恒大（3333）及關連公司發行的票據，總本金達1.7億美元（約13億港元），各於2022至2024年到期，票面息率介乎10.5%至12%，將以公司內部現金資源支付。

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