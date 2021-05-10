香港外賣速遞呈三國鼎立之勢，foodpanda德國上市的母公司Delivery Hero早前公佈，首季亞洲區收入為6.29億歐元，按年升1.16倍；因投資速遞行業，料今年收入為61億至66億歐元，按年增加一倍以上，但同時料全年EBITDA虧損1.5%至2%，其中包括5.5億歐元用於投資。

據第三方平台Annie資料顯示，foodpanda、Deliveroo及Uber eats於4月份活躍用戶分別為127萬、62.5萬及28.9萬，foodpanda用戶佔比達58%。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕坦言，雖然平台使用量增加，但現時仍要「做一單蝕一單」，解釋收入增加後，主動將資源投放在市場上，目前仍以提升用戶體驗為主。他亦指出，過去用戶都數在周六日使用平台，但疫情之後平日定單開始增加；而去年堂食時段不時取消，令早餐及宵夜時段的定單按年增80%。而不少餐廳在晚上十時後仍有經營外賣。問到母公司Delivery Hero有沒有為「燒錢」設限期，他強調母公司目前最重視仍是市場增長，包括用戶體驗、餐廳選擇等。

記者亦問到，對比去年外賣平台使用量急升，會否導致透支未來數月、甚至數年增長。賴偉昕認為市場仍未去到飽和階段，如過去一季仍看見逾十萬的用戶增長，而使用量都繼續提高。他補充，foodpanda為一站式平台，隨餐廳堂食開始放寬，日後亦會推出餐廳預訂服務，透過App可查詢餐廳提供的獨有優惠，能令餐廳伙伴更加容易接觸新的客人。現時香港主要有三間外賣平台，問及日後會否出現淘汰，他指「市場咩都有可能發生」。

香港用戶「水平高好多」

近日亦不時聽到外賣員賬戶被佔用，甚至有指外賣車手藉平台漏洞欺騙餐廳事件，賴偉昕表示，公司十分重視安全性，有內部程序避免佔用情況發生，如遇「偷食」事件，公司會先了解事件結末，令餐廳、外賣員及用戶都有良好使用體驗。

賴偉昕在加入foodpanda前為eBay東南亞區總經理，他表示，昔日公司運送需時數天，但現時就以即時為主，「產品同用戶要求深入好多，亦都複雜咗。」他亦坦言，香港用戶對比外國「水平高好多」，以及由於「外賣多數肚餓先叫」，所以「每分鐘都好緊張」。指公司會透過不同方式開設一站式的服務，將不同的服務帶給香港人。

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