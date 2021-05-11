除了經紀，另外一個群組的朋友也應該積極學習加密貨幣，就是IT人。

加密貨幣本來就是程式，也是區塊鏈技術的源頭。這個程式是一個將多種研究項目匯集而成的一個集合體，當中牽涉分佈式系統、共識機制、網絡協議、加密學等。以我自己身為IT人為例，學習的過程就像是在追看武俠小說，看著以中本聰為首的各個武林高手，演示自家的獨門絕學，高手過招，招式流麗瀟灑，刀光劍影簡直令人目不暇給，嘖嘖稱奇。有一句說話叫「軟件正在吞食世界」，我們生活上的衣食住行已經被程式或多或少的吞食了，而加密貨幣正是軟件在吞食世界最重要的「價值」一環。

比特幣這個程式的價值竟然可以超過很多上市公司的市值，這裡面包含了一種只屬於IT人的浪漫。學習的最好方法就是參與其中，我自己的經驗是買入加密貨幣，等於洗濕個頭，逼自己去學習各種原理，看多點新聞等，效果非常顯著。對這些程式多點理解，有時甚至對投資角度也有幫助，這是身為IT人獨有的優勢。

踏實一點看，區塊鏈技術在改變世界，去中心化的金融、媒體串流、檔案儲存、身份認證早已經被納入WEB 3.0標準之中。區塊鏈版的錢叫Bitcoin，無中央審查版的YouTube叫Odysee，靠大眾自己存放檔案的Google Drive叫Chia，我們已經逐步由中心化的WEB 2.0邁向更自由自主的WEB 3.0，掌握區塊鏈技術先機的IT人自然機會會比其他人多。知識改變命運，本人就是命運被知識改變的活生生例子，接觸區塊鏈技術之前，根本無法想像自己會寫專欄、上報紙、上電視、甚至加入這場金融革命。誠意推薦所有IT人花點時間了解。

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

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