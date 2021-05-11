作為最先受到新冠疫情打擊的地區，亞洲繼續引領環球經濟復蘇。不過，區內的復蘇步伐並不一致，在中國內地、南韓、台灣、紐西蘭等地，經濟活動水平已大致上重回疫情之前的舊觀，但是仍有不少地區受疫情所困（例如印度），經濟復蘇尚待進一步的政策支持。

在部份亞洲經濟體，利率低企、流動性充裕、家庭儲蓄率偏高，而且需求正在回升，促使當局不得不將政策的集中力，由之前以穩增長為主，轉移至維護金融市場穩定。在房地產市場中，由槓桿上升所帶動的資產價格上漲實在令人擔慮。除了會帶來經濟影響，各地政府同時顧及到樓價急升，將影響住屋負擔能力、財富分配和銀行資產質素等因素。

環顧整個亞洲，各地正處於商業和樓市周期的不同階段。在中國內地、南韓、紐西蘭和台灣的一線城市，由於疫情基本受控，經濟活動亦見復蘇，樓價已見顯着上升。而在澳洲和新加坡，樓市同樣出現反彈。不過，在印度、印尼和泰國等東南亞新興地區，樓市的走勢卻較為疲弱。以印尼為例，當地政府已在2月的政策會議上公布，將按揭成數放寬至100%。

金融風險增通脹壓力低

除了樓市，投資者亦正注視股市、信貸市場，以及其他金融資產的估值上升，會否令金融風險升溫。市場開始憂慮退市風險，害怕2013年美國宣布退市時，在被喻為「脆弱五國」的五個新興國家出現的危機會再度重演。不過，相比之下，新興市場目前的外債情況已經遠較當年健康。

至於通脹方面，在經濟持續復蘇下，美國等主流地區的通脹壓力正不斷上升，但在亞洲，大部份經濟體，通脹卻低於央行目標。不過，我們認為區內通脹在短期內仍有升溫跡象，主要由於供給側的成本壓力上升，例如商品的滯漲逆轉、供應鏈受壓和重置。

除此以外，政府減少對電力等開支的補貼，是推升物價的助力。而且，當市場需求廣泛復蘇，亦會帶動服務業的活動和價格回升。整體而言，我們看不到勞動市場出現工資上漲的壓力，也沒有跡象顯示貨幣政策將推升通脹。筆者預期區內的核心通脹即使向上，亦只會以溫和步伐上升。

政策正常化料循序漸進

正如上文所述，亞洲不同地區的復蘇步伐並不一致，如要在區內捕捉疫後復蘇的長期機遇，便需要從中作出取捨。其中，北亞地區在過去一段時間的疫情防控工作較為理想，即使政策正常化和加強監管等不確定性存在，但是區內經濟仍有望迎來更廣泛的復蘇勢頭，利好相關股市表現。相比之下，印度和部份東盟地區的疫情反彈，經濟前景將要面臨更大的短期挑戰。不過，從估值角度而言，東盟市場頗為吸引。

在北亞之中，我們相對看好中國股市。中國內地正致力推進雙循環策略，同時更着重增長質素，將衍生出一些長期結構性增長機遇。筆者認為當局將會逐漸推進利率正常化，對於流動性則會持中性偏緊的取態，同時會在房地產市場和金融系統的監管上，抱持更加進取的取向，但是政策的轉向不會操之過急，振興經濟的措施亦不會一下子被撤回。

隨着疫苗接種進度理想，有望帶動經濟活動正常化，加上科技升級和本土技術研發等因素，能源、資訊科技，以及通訊服務等板塊亦可望因而受惠。

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