《明報》母公司世界華文媒體（685）發盈警，預計截至今年3月底止全年淨虧損將不多於200萬美元（約1,553萬港元），上年度則賺710萬美元，主要因疫情對經濟帶來不利影響，令集團旅遊業務及廣告收顯著倒退。

集團預期截至今年第四季度（即1至3月）將錄得純利不少於約170萬美元（約1,320萬港元），相對去年同期虧損180萬美元，主要由於香港營商環境逐步改善以及集團針對所有業務實施節約成本措施。

世界華文旗下萬華媒體（426）亦發盈警，截至今年3月底虧損，較去年度為2,680萬收窄約35%至40%，主要因病毒疫情使香港經濟持續收縮，因而導致集團之廣告收入減少。

萬華媒體指，期內錄得有一次性租賃修改收益及政府補貼之其他收入和收益合計910萬元，以及錄得一次性項目之虧損1,700萬元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略