【本報訊】反映通脹預期的美國5年期Tips盈虧平衡通脹率升至2.712%，為2011年4月以來最高水平，投資者擔心市道復蘇推高通脹，以科技股為主的高增長公司股價表現受壓，納指周一早段大跌1.5%，低見13552點，拖累標指報4225點，跌0.17%，道指則升0.58%，報34977點。美國上周公佈的非農就業數字遠遜預期，市場關注本周三公佈的通脹及聯儲局官員言論，會否對後市帶來啟示。

狗狗幣回升4%

BioNTech宣佈在新加坡建立肺炎疫苗生產基地，早前復星醫藥（2196）與BioNTech宣佈擬就肺炎疫苗產品的本地化生產及商業化設立合資公司，BioNTech盤前升逾8%，開市後持續升勢，報約191美元，升4%。

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前因戲言狗狗幣（Dogecoin）是「騙局（hustle）」而令價值大跌兩成，事後馬斯克旗下的太空公司SpaceX宣佈將於2022年首季啟動「DOGE-1衞星登月計劃」，並宣佈接受使用狗狗幣作為付款方式。Tesla昨早段跌3.5%，報648.88美元。

馬斯克再次以行動為狗狗幣加持，令日前原本低見0.45美元的狗狗幣，昨晚升至0.501美元水平，24小時內升4%，市值約650億美元。其他主要虛擬貨幣亦報升，以太幣不斷破頂，過去24小時升至4,147美元水平；比特幣昨晚升1.18%至5.78萬美元。