環亞物業拍賣行今日推出32項目物業拍賣，共售出4伙，其中大澳兩個居屋盤，即使位置遍遠仍獲承接，其中龍軒苑更以300萬元易手，不但創屋苑新高價，亦成為大澳居屋王。長沙灣兼善里一個樓齡逾60年舊樓單位，由於開價不足300萬元，吸引多組搶購，反映細價樓需求強烈。

該公司執行董事區蘊聰表示，今日賣出的4個單位，以長沙灣兼善里26號6樓單位競投氣氛最熱烈，單位實用面積454方呎，屬銀主盤，由於開價僅290萬元，同類銀碼市區難求，吸引4組客出價競投，先後承價24次，終以326萬元拍出，呎價7,181元，較底價高出12%。另一個拍賣售出銀主盤，為筲箕灣東大街東輝大廈16樓C室，實用面積316方呎，開價428萬元，最後以430萬元成交，呎價13,608元。

被視為終極上車之選的大澳居屋，在缺盤下亦越搶越貴。區蘊聰稱，今日推出拍賣的兩個大嶼山大澳居屋單位，順利售出。其中龍軒苑C座2樓9室，實用面積590方呎，可間3房，以開價300萬元（自由市場）一口價投得，呎價5,085元，創下大澳居屋新高。原業主1999年以43.3萬元未補地價買入。另天利苑5樓7室，實用面積481方呎，自由市場開價249萬元，獲2至3組客競投，最後搶高8%至269萬元易手，呎價5,593元。原業主2014年未補價以85.2萬元入市。

環亞今天原本拍賣33項拍賣，但西貢北港一幅佔地約3,832方呎的農地於拍賣前以102萬元售出。

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