【本報訊】近年納米單位樓價跌幅顯著，吸引名人趁低吸納。「麻雀館大王」石鑑輝家族近年頻頻入市，其中石鑑輝三子石炳濂，上月斥478萬元買入佐敦珀．軒納米樓，原業主蝕近兩成離場。

有「廟街豪宅」之稱的佐敦珀．軒錄得今年首宗成交，屬中層D室，實用面積248方呎，開放式間隔，上月以478萬元成交，呎價19,274元。據土地註冊處資料，原業主2013年以579.2萬元一手買入，持貨八年賬面蝕101.2萬元或17%。接貨新買家為SHEK PING LIM PHILIP，其英文名字與「麻雀館大王」石鑑輝家族成員同名，有機會為同一人。資料顯示，石是次入市須支付樓價15%雙倍印花稅，即71.7萬元。

有區內代理表示，該單位早於2018年9月放盤，原本連租約（月租1.2萬元）叫價630萬元，放盤逾兩年，最終累劈24%終獲石鑑輝家族執平貨。石鑑輝家族成員一向鍾情物業投資，買樓足迹遍佈港九新界，並採取「大小通吃」入貨策略，由納米樓至過億豪宅通殺，包括曾以1.55億元買入尖沙嘴名鑄複式戶。

AVA 62持貨6年貶7.5%

納米樓於大旺市下仍頻見蝕讓。資料顯示，同區AVA 62中層C室，實用面積173方呎，以365萬元易手，呎價21,098元。原業主2015年以394.6萬元買入，六年貶值7.5%。

黃竹坑新盤晉環高價開售，同區半新樓未見受惠。香港仔登峰．南岸高層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，上月以830萬元易手；按原業主2017年初買入價877.3萬元計，賬面蝕逾5%。

利嘉閣陳志傑稱，青衣海欣花園6座極高層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，以788萬元沽出，呎價16,946元，創屋苑呎價新高。