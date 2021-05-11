黃竹坑港島南岸晉環近日兩輪銷售及招標沽出逾420伙，吸金至少85億元，令同區新盤市場活躍起來。其中恒地（012）鴨脷洲新盤逸南今日上樓書，提供138伙細單位，最細開放式戶面積183方呎，預計本月推出市場賣樓。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南提供138伙，設開放式及一房戶型，其中開放式共有90伙，佔約65%，標準單位實用面積介乎183至186方呎；一房戶有44伙，佔約32%，實用面積則為242至264方呎。高層設有4伙特色單位，實用面積300至334方呎，分別連62至140方呎平台，其中兩伙特色單位連218方呎天台。標準戶樓層一梯六伙設計，有兩部升降機。預計關鍵日期為2022年10月31日，樓花期長約一年半。

韓補充，逸南示範單位及售樓處設於國際金融中心一期，將近完工，設一個無改動示範單位，預計短期內開放予公眾參觀，項目最快有機會於本月內推售。

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