中國國家統計局公佈，4月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升6.8%，勝市場預期6.5%，亦超3月的3.3%增長，創2017年10月以來新高，當時增長為6.9%，反映內地經濟持續復蘇。居民消費價格指數（CPI）則按年升0.9%，略低於預期的1%，但連續第2個月走高。

統計局表示，４月份中國工業生產穩定恢復，鐵礦砂、非鐵金屬等國際大宗商品價格上升，帶動生產領域價格繼續走高。在PPI組成的兩大類別中，生產資料價格年增9.1%，升幅比3月份擴大3.3個百分點，影響PPI上升約6.76個百分點；生活資料價格上升0.3%，升幅擴大0.2個百分點，影響PPI約0.07個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，受去年同期對比基數較低影響，主要行業價格升幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業年升85.8%，較3月擴大62.1個百分點；黑色金屬冶鍊和壓延加工業升30%，擴大8.5個百分點；非鐵金屬冶煉和壓延加工業升26.9%，擴大5.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業升23.8%，擴大9.9個百分點。

至於CPI，食品價格年跌2.4%，跌幅較3月收窄1.2個百分點，影響CPI下跌約0.45個百分點。食品中，隨著生豬生產持續恢復，加上消費需求回落，豬肉價格繼續下降11%。

澳新銀行首席中國經濟學家楊宇霆指出，中國CPI和PPI剪刀差不斷擴大，反映經濟復蘇不平衡，即使大宗商品市場蓬勃，但服務業未跟得上。

分析憂慮，隨著全球需求上升、供應短缺，大宗商品市場熱炒，將加劇全球通脹，尤其中國是全球最大出口國。中央政治局上月表明，宏觀經濟政策不會急轉彎，但人行正縮減刺激經濟，市場料當局將採取放慢信貸擴張的措施，而非提高利率。

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